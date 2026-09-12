Kars'ta hafif ticari araç ile traktör çarpıştı, 6 kişi yaralandı

KARS'ta hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kars- Erzurum kara yolu Kümbetli köyü kavşağında meydana geldi. 46 AGT 009 plakalı hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Araçlardaki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.