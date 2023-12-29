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Kars'ta Hayvan Hırsızlığı Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Kars'ta Hayvan Hırsızlığı Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı

Kars'ta Jandarma Suç Araştırma Timi'nin düzenlediği operasyonda hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütüne yönelik 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kars\'ta Hayvan Hırsızlığı Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı
29.12.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:16
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KARS'ta, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 3 ayrı olayda toplam 32 büyükbaşı çaldığı belirlenen suç örgütünü çökertmek için soruşturma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren takiple, örgüt lideri olduğu belirlenen G.K. (43) ile üyeler E.I. (49), İ.D. (35), Ö.Y. (24), E.Z. (35), E.K. (23) ve Y.K.'nin (38) yakalanması için Kars merkez ile Arpaçay ilçesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. G.K.'nin evindeki aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 10 el telsizi, 1 telsiz şarj aleti, 2 masolet kelepçe, 1 silah dürbünü, 1 kasatura, 1 elektroşok cihazı ele geçirildi. JASAT'ın 7 adrese operasyonunda yakalanan örgüt lideri G.K. ile şüpheliler E.I., İ.D. ve R.A. tutuklanıp Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şüphelilerden Ö.Y. ve E.Z. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Firari durumdaki Y.K. ve E.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kars'ta Hayvan Hırsızlığı Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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