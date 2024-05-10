Kars'ta hayvan otlatması yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kars'ta hayvan otlatması yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Kars\'ta hayvan otlatması yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşanan olayda, Şentürk K'nin arazisinde izinsiz otlatılan hayvanlar nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Şentürk K, Öntaş B, Faruk B. ve Afganistan uyruklu çoban Veli Molla Ali yaralandı. Öntaş B. ise hayatını kaybetti. Yaralılar ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Şentürk K, olayın ardından kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

10.05.2024 10:43
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kümbet köyünde yaşayan Şentürk K, arazisinde hayvanların izinsiz otlatılması nedeniyle Öntaş B. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şentürk K, tartıştığı Öntaş B, Faruk B. ve Afganistan uyruklu çoban Veli Molla Ali'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öntaş B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Şentürk K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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