Kars'ta İzinsiz Ağaç Kesimi Yapan 21 Kişiye 137 Bin TL Cezası

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, jandarma ekiplerince izinsiz ağaç kestiği tespit edilen 21 kişiye 137 bin lira ceza uygulandı.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve HAYDİ Tim Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanda gerçekleştirdiği devriye sırasında bazı kişilerin çam ağacı kestiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarından izin almadan çam ağacı kesen 21 kişiyi belirledi.

Kaçak orman emvali kesen 21 kişiye, Orman Kanunu'na muhalefetten 137 bin lira idari para cezası uygulandı.