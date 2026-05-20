Kars'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Gözaltı

KARS'ta polisin yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 2 ev, 3 iş yeri ve 1 araç olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır halde 11 bin 80 doldurulmuş makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara, 88 kilo kıyılmış tütün, 19 elektronik sigara ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,