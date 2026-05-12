Kars'ta Kadın Tır Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Kars'ın Digor ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Ercan K. idaresindeki 36 ABC 645 plakalı tır, Kilittaşı köyü yol ayrımında yolcu otobüsünden inip yolun karşı tarafına geçmek isteyen 58 yaşındaki Miyase D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Miyase D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
Olayda, tır sürücüsü Ercan K. ile otobüs şoförü gözaltına alındı.
