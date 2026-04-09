Kars\'ta Kapanan Köy Yolları İçin Çalışmalar Sürüyor

Kars'ta kardan ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, baharda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Digor ilçesine bağlı Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köyü yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, baharda da karla mücadele ederek yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Oyuklu köyü muhtarı İrfan Varlı, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Digor Şantiye Şefi Kayhan Hagi'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ekiplerin bu yıl yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.