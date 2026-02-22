Kars'ta Kar Manzaraları - Son Dakika
Kars'ta Kar Manzaraları

Kars\'ta Kar Manzaraları
22.02.2026 10:26
Kars'ta kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, köyler ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde beyaz örtü, güzel manzaralar oluşturdu.

Arpaçay ilçesinde etkili olan kar yağışıyla köyler karla kaplandı. Karla güzel görüntülerin oluştuğu bölgeler ve Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Boyuntaş köyü dronla görüntülendi.

Yoğun kar yağışının ardından köyde evlerin çatıları, yollar ve geniş meralar karla kaplandı. Sınır hattına komşu konumda bulunan yerleşim yerinde, sınır boyunca uzanan tepeler ve bozkır araziler beyaz örtüyle bütünleşti.

Havadan kaydedilen görüntülerde, sınır hattına paralel uzanan kırsal alanlar ile yerleşim dokusu dikkati çekti. Sert kış koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği gözlendi.

Sarıkamış'ta da kar yağışının ardından beyaza bürünen dağlar güzel görüntü oluşturdu. İlçeyi çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumru Tepe, 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan Dağı ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesiyle sınır olan 3 bin 433 metre yüksekliğindeki Köse Dağı'nın karla kaplı manzarası görenleri büyüledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Arpaçay, Güncel, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kar Manzaraları - Son Dakika

11:41
SON DAKİKA: Kars'ta Kar Manzaraları - Son Dakika
