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Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Saplanan Tur Otobüsündeki 30 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Saplanan Tur Otobüsündeki 30 Kişi Kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşanan kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı. Arpaçay Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı ve yolcular güvenli bölgeye alındı. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken, Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu ise ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Kars\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Saplanan Tur Otobüsündeki 30 Kişi Kurtarıldı
22.01.2024 - 18:35,
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı.

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'tan buzla kaplanan Çıldır Gölüne giden tur otobüsü, Taşbaşı köyü mevkisinde kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolcuların güvenli bölgeye alınmasının ardandan yapılan çalışmada tur otobüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Otobüs daha sonra yola devam etti.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akköz, Arpaçay'dan geçen uluslararası yolu kullanan tır sürücülerinin özellikle takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu da ekiplerin 7/24 teyakkuzda olduğunu ve aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Saplanan Tur Otobüsündeki 30 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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