Kars'ta Kartpostallık Kırağı Manzarası

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Kars'ta kırağı manzarası mest etti

KARS - Kars'ta sabahın erken saatlerinde doğa, beyaz bir örtüye bürünerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle ağaç dallarında, oluşan kırağı, vatandaşları ve fotoğraf tutkunlarını mest etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü kentte, sisin ardından ortaya çıkan kırağı, şehrin doğal güzelliklerini de ön plana çıkardı.

Kars'ın kırağı ile birlikte çok güzel olduğunu ifade eden Alim Keser, "Her taraf kırağı tutmuş, manzara çok güzel, tarih çok güzel, herkesin Kars'a gelip bu güzel ortamı görmesini gerekiyor" dedi.

Öte yandan adeta bahar çiçek ağaçlarının çiçek açmasını hatırlatan görüntüler, vatandaşları büyülerken, vatandaşlar kırağı tutan ağaçların arasında fotoğraf çekildi. Kırağı ile birlikte kentte kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen Kars havadan görüntülendi.