Kars\'ta Kaz Kesim Hazırlıkları Hızlandı

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Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinin gözde merkezlerinden Kars'ta, özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci sürüyor.

Arpaçay ilçesinde kar yağışının ardından kaz çiftliklerinde hummalı bir çalışma yapılıyor.

Yumurtadan çıktıktan sonra ilkbaharda meralarda otlatılan, ekim ayından bu yana da besiye alınıp irileşmesi için sadece arpa yedirilen kazların kesimine başlandı.

Özellikle kış sofralarının aranan lezzeti olan kazların kışın satışa sunulması amacıyla hazırlık yapan üretici kadınlar, Akçakale köyünde bir araya geldi.

Kesilen kazları imece usulu sıcak suya bırakıp tüylerini yolan kadınlar, ardından tuzlayıp bir süre güneşte kuruttukları kazların etini satışa hazır hale getiriyor.

Besicilerden Gencay Akbaba, AA muhabirine, Arpaçay ilçesinde kaz üretimi yaptıklarını belirterek, kaz etinin kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kar yağmasıyla kaz kesimine başladıklarını anlatan Akbaba, "Köyde kazların kesimine kasım, aralık aylarında başlıyoruz. Kesilen kazları temizliyoruz daha sonra tuzluyoruz. Suyunu bırakması için 3 gün 3 gece baskıda kalıyor. Sonra da en az 4 gün kurutmada kalıyor, ayaz yiyor." ifadelerini kullandı.

Akbaba, kazların yaklaşık 3 kilogram olduğunu, sezon boyunca talep edenlere satışını yaptıklarını bildirdi.