Kars'ta 'Maganda Kurşunu' Olayı: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kars'ta 'Maganda Kurşunu' Olayı: 5 Tutuklama

Kars\'ta \'Maganda Kurşunu\' Olayı: 5 Tutuklama

Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan olayda, 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

31.10.2024 23:47
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Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna iki gün önce düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise sağlık kontrolünden ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, 5 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen Hasçiftlik köyü Muhtarı Ahmet A, Başkaya köyü muhtarı Yakup Y, Mehmet A, Kazım Y. ve Yusuf Y, "Kasten adam öldürmek" suçundan mahkemece tutuklandı.

Kentte 29 Ekim'de yaşanan olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta 'Maganda Kurşunu' Olayı: 5 Tutuklama - Son Dakika

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