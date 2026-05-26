Kars'ta Turizmden Sonra Felsefe Atağı... Mantık Çalıştayı Dünya Çapında Profesörleri Ağırladı

(ANKARA) - Son yıllarda tarihi dokusu, taş mimarisi ve Doğu Ekspresi seferleriyle adından sıkça söz ettiren Kars, bu kez bilim dünyasını buluşturan önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kars'ta düzenlenen Mantık Çalıştayı'nda, dünya çapında profesörler ağırlandı, yapay zeka ve felsefe masaya yatırıldı.

Doğu'nun dikkat çekici şehirlerinden Kars, son yıllarda artan turistik ilgisinin ardından bu kez yapay zeka ve felsefe alanındaki önemli isimleri ağırladı. 2012'den bu yana düzenlenen ve felsefe ve mantık dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Mantık Çalıştayı'nın bu yıl 16'ıncısı Kars'ta düzenlendi.

Mantık Derneği ve Kafkas Üniversitesi işbirliğinde, 21–23 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Mantık Çalıştayı'nda, mantık, felsefe, düşünce tarihi ve çağdaş epistemoloji alanlarında çok sayıda bilimsel oturum düzenlendi. "Üretken Dil Modelleri ve Mantık", "Bayes Teoremi", "Eleştirel Düşünme", "Mantık ve Dil Felsefesi" gibi başlıkların dikkati çektiği Çalıştay'da akademisyenler, yapay zeka teknolojilerinin mantık ve düşünce sistemleri üzerindeki etkilerini de ele aldı.

PROF. DR. HALDUN AKPINAR ANISINA DÜZENLENDİ

Çalıştay, Mart ayında 68 yaşında hayatını kaybeden, Türkiye'de İşletme Enformatiği ve Veri Madenciliği alanlarının öncülerinden, eski Marmara Üniv?rsit?si İşl?tm? Fakültesi Yönetim Bilişim Sist?ml?ri Bölümü Başkanı v? öğretim üyesi Prof. Dr. Haldun Akpınar anısına düzenlendi.

Başkanlığını Şafak Ural yürüttüğü Çalıştay'a, yurt dışından ve Türkiye'den 50'den fazla akademisyen ve felsefe öğrencisi katıldı. Çalıştayın, Onur Kurulunda Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Erarslan yer aldı.

Kars Valisi Ziya Polat ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkanlığını yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ötüken Senger'in da davetli olduğu çalıştayda, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) Başkanı Bülent Seyhan ve eğitimci, Köy Enstitüleri Belgesel Yapımcısı Çağatay Taşkın Yamen'e de teşekkür mektubu verildi. Açılış konuşmasını, Topkapı Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Özlem Kunday, ASB Rektörü Prof. Dr. Musa Kerim Arıcan ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptı.

Çalıştayda, şu tebliğler sunuldu:

"Değillemenin nicelleştirilmesi ve Bayes teoremi (Prof. Dr. Şafak Ural) Mantık açısından eleştirel düşünme (Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy), Tıbbi Kavramların Tıp Felsefesi perspektifinden analizi (Prof. Dr. Mustafa Bozboğa), Düşünen özne mi, soruşturan toplum mu? (Prof. Dr. A. Kadir Çüçen), Kişiselleştirilmiş tıp, veri entegrasyonu ve gelecek vizyonu (Prof. Dr. Nilgün Bozboğa) Farabi Felsefesinde Mantık Felsefesi ve Günümüz açısından değeri (Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan), Cedel, Diyalektiğin İslam Dünyasında kullanımı, (Ayşe Serpen), Lotze'nin Mantık alanındaki katkıları (Dr. Öğretim Üyesi Çağlar koç), Mantık ve dil felsefesi arasındaki ilişki ( Dr. Yağmur Süllü), Bireysel Akıl Yürütmeden Kollektif Akıl Yürütmeye (Gizem Şerifoğlu), Mantıksal Formdan Normatif Pratiğe (Alperen Ceylan), Mizah Mantığının İlkeleri (Resul Genç), Üretken Dil Modelleri ve Mantık (Dr. Öğretim Üyesi Tolgahan Toy)."