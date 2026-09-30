Kars'ta motosikletli saldırgan, anne ile oğlunu yaralayıp motosikleti bırakarak kaçtı - Son Dakika
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Kars'ta motosikletli saldırgan, anne ile oğlunu yaralayıp motosikleti bırakarak kaçtı

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Kars'ın İstasyon Mahallesi'nde motosikletli şüpheli, evlerinin önünde duran anne ve oğluna tabancayla ateş açtı. Yaralanan anne ve oğlu Harakani Devlet Hastanesine kaldırılırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtı; polis yakalanması için çalışma başlattı.

Kars'ta evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.

İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde motosikletle gelen şüpheli, evlerinin önünde bulunan T.Ö. (45) ile oğlu E.Ö'ye (23) tabancayla ateş açtı.

Saldırıda anne ve oğlu yaralanırken, şüpheli motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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