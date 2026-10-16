Kars'ta nadir tümör ameliyatıyla 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz yeniden yürüdü - Son Dakika
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Kars'ta nadir tümör ameliyatıyla 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz yeniden yürüdü

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Kars\'ta nadir tümör ameliyatıyla 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz yeniden yürüdü
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Kars'ta omurilik zarı tümörü nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz, Harakani Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 4 saatlik ameliyatla tümörden kurtuldu. Ameliyattan bir gün sonra ayağa kaldırılan Korkmaz, baston ve tekerlekli sandalyeden kurtuldu.

Kars'ta, nadir görülen omurilik zarı tümörü nedeniyle yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalyeyle hastaneye başvuran 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz, Harakani Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından yeniden rahat bir şekilde yürümeye başladı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan 2 çocuk babası Korkmaz, yaklaşık 4 yıl önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle baston ve tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Farklı hastanelere başvurmasına rağmen sonuç alamayan Korkmaz, Harakani Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade'ye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, sırt bölgesinde omurilik zarlarından kaynaklanan ve omuriliğe ciddi baskı yapan nadir bir tümör tespit edildi. Ameliyat kararı alınmasının ardından yaklaşık 4 saat süren operasyonla tümör çıkarıldı. Ameliyattan bir gün sonra ayağa kaldırılan Korkmaz, yeniden yürümenin sevincini yaşıyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine yürüme zorluğu ve bacağında güç kaybı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Hastanın 2022 yılında beyne pıhtı atma olayı yaşadığını ifade eden Zerbizade, şöyle konuştu:

"Daha öncesinde tabii bu şikayetlere bağlı ilk olarak beyne pıhtı olayı akla gelmiş ve beyin tetkikleri yapılmış. Fakat bu tetkiklerde herhangi kötü bir şey görülmemiş. Sonrasında hasta bizim hastanemize başvurdu ve hastanemizde yaptığımız tetkiklerde omurgamızın sırt bölgesinde sırt omurlarının içinde omuriliğin zarlarından kaynaklanan bir tümör saptadık. Bu tümör omuriliği iyice çok ileri derecede daraltmış, omuriliği adeta bir kağıt gibi omuriliğin zarlarına doğru sıkıştırmış vaziyetteydi. Ameliyatımız yaklaşık 4 saat kadar süren bir tümör ameliyatı oldu. Bu ameliyatın bizim için çok önemli özellikleri mevcuttu. Biz bütün ameliyat boyunca omurilik ve sinirleri görmek ve monitörize etmek için nöromonitörizasyon isimlendirdiğimiz bir tetkik kullandık. Bu sayede ameliyat sırasında tümörü çıkartırken omuriliğe ve sinirlere herhangi bir zarar vermedik."

"1 milyonda 2 veya 3 hastada görülen oldukça nadir bir tümör"

Zerbizade, ameliyattan sonraki gün hastayı ayağa kaldırıp yürütmeye başladıklarını anlatarak, "Ameliyattan önce olan özellikle de sağ bacağında kalçadan atma hareketini yapamayan hastamız, artık servise geldiği ilk günden itibaren sağ ayağını hem sol ayağını da daha rahat bir şekilde atarak yürümesinin belirgin bir şekilde düzeldiğini görmüş olduk. Bu ameliyat Kars Harakani Devlet Hastanesi'nin özellikli bir ameliyattı, yani üzerini örten zarlardan kaynaklanan bu tümörler 1 milyonda 2 veya 3 hastada görülen oldukça nadir tümörlerdir. Bu ameliyatın burada yapılmasını bize olanak sağladığı için Sağlık Bakanlığımız başta olmakla Kars Harakani Devlet Hastanesi müdüriyetine ve ameliyathane ekibine sonsuz teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ameliyat edilen 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz ise yürüme zorluğu nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Daha önce birkaç hastaneye başvurdum, son olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade'ye geldim. Raporlarımıza baktı, tetkiklerimizi yaptı ve bize ameliyat önerdi. Doktor bana 'yüzde 65 riski var, olmak istersen yaparız' dedi. Ben de kabul ettim, Kars'a böyle bir doktorun gelmesi çok önemli, burada yine birkaç ameliyat yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Önceden cebimde iple ayağımı kaldırıp yürüyordum, ameliyattan sonra yürümeye başladım, bastondan da kurtuldum." diye konuştu.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiSağlıkGüncelKarsSon Dakika

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