Kars\'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı nedeniyle "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda konferans düzenleniyor.

Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan proje kapsamında, ilçe merkezinde eğitim gören ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik tarihi bilinç ve şehitlere vefa için konferanslar devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu ile Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesinde 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış şehitlerinin 109. yılında vefa adına etkinlikleri sürdürdüklerini belirtti.

Harekatın önemini anlatan Solmaz, "Buradaki arzumuz, Sarıkamış Harekatı ve önemini, dağlarımızdaki şehitlerimizi ve onların azizliğini öğrencilerimizin bilinçlerine yerleştirmek. Burada yaşarken, ruhlarında yaşatma gayretleri ve bir birilerine aktarma düşüncesidir. Bunu da merkez okullarından başladık, köy okullarına giderek anlatacağız. Çünkü bu projeyi biz elzem sayıyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Ceren Cihangir de konferansta bilmedikleri birçok şeyi, Sarıkamış Harekatı'nda askerlerin nasıl şehit olduğunu ve dondurucu soğukta verdikleri mücadeleyi öğrendiklerini dile getirdi.

Konferanslara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.