 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı nedeniyle "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda konferans düzenleniyor.

Kars\'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor
22.12.2023 - 10:18,
Abone Ol

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı nedeniyle "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda konferans düzenleniyor.

Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan proje kapsamında, ilçe merkezinde eğitim gören ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik tarihi bilinç ve şehitlere vefa için konferanslar devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu ile Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesinde 109 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda yaşananlara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış şehitlerinin 109. yılında vefa adına etkinlikleri sürdürdüklerini belirtti.

Harekatın önemini anlatan Solmaz, "Buradaki arzumuz, Sarıkamış Harekatı ve önemini, dağlarımızdaki şehitlerimizi ve onların azizliğini öğrencilerimizin bilinçlerine yerleştirmek. Burada yaşarken, ruhlarında yaşatma gayretleri ve bir birilerine aktarma düşüncesidir. Bunu da merkez okullarından başladık, köy okullarına giderek anlatacağız. Çünkü bu projeyi biz elzem sayıyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Ceren Cihangir de konferansta bilmedikleri birçok şeyi, Sarıkamış Harekatı'nda askerlerin nasıl şehit olduğunu ve dondurucu soğukta verdikleri mücadeleyi öğrendiklerini dile getirdi.

Konferanslara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sarıkamış, Konferans, Kars, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için 'Sarıkamış Harekatı' konferansı veriliyor - Son Dakika


10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37
Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27
İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27
32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı

Son Dakika
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37 Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
08:07 Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:57 Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 10:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta öğrencileri bilinçlendirmek için "Sarıkamış Harekatı" konferansı veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement