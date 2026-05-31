Kars'ta Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kars-Ani kara yolu Yahni Dağı mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 36 AAD 507 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Kısa sürede alev alan aracı yolun kenarına çeken sürücü ile yoldan geçen diğer sürücüler, yangın tüpleri ve battaniyeyle yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, sürücüler tarafından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.