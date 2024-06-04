Kars'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kars\'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir otomobil, kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yayaya ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

04.06.2024 23:29
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Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

Nebi Ç. yönetimindeki 36 AAY 453 plakalı otomobil, Narinkale Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Nihat K'ya çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan araç sürücüsü Nebi Ç. ile Nihat K. ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Otomobil Yayaya Çarptı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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