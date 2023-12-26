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Kars'ta Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta yapılan bir operasyonda, polis ekipleri tarafından takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan A.D. ve B.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı.

Kars\'ta Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı
26.12.2023 - 14:27,
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Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde gizlenmiş 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki A.D. (39) ve B.D. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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