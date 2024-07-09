Kars'ta PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

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Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Yolkorur köyü kırsalındaki operasyonda, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca toprağa gömüldüğü değerlendirilen, 200 kilogram un, tuz, maya, 2 çaydanlık ile tencere ele geçirildi.

Ele geçirilen malzeme güvenlik güçlerince Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek olay mahallinde imha edildi.