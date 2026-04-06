Kars'ta Polislerden Müzikal Proje

06.04.2026 12:41
Kars Emniyeti, tarihi mekanlarda enstrüman çalıp türkü söyleyerek huzur mesajı verdi.

KARS Emniyet Müdürlüğü personeli, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında enstrüman çalıp türkü söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kars İl Emniyet Müdürlüğü personeli anlamlı bir projeye imza attı. 'Emniyet İçin Çal, Huzur İçin Söyle' sloganıyla hazırlanan çalışmada polisler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında enstrüman çalıp türkü söyledi.

Farklı birimlerde görev yapan emniyet mensuplarının bir araya geldiği klipte, polisler bu kez telsiz sesleri yerine müziğin birleştirici gücünü kullandı. Türkiye'nin sevilen melodilerini seslendiren ekipler hem mesleki disiplinlerini hem de sanatsal yönlerini ortaya koyarak izleyenlere müzikal bir sürpriz sundu.

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde çekilen klip, sanal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzurumuzun mimarlarından sizlere müzikal bir sürpriz' notuyla paylaşılan çalışmada, teşkilatın yalnızca asayişin değil, aynı zamanda huzur ve kültürel değerlerin de koruyucusu olduğu vurgulandı.

Klipte seslendirilen eserler, 'Türkiye'nin melodilerini güvenle buluşturduk' mesajıyla izleyenlerin beğenisine sunuldu.

HABER: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
