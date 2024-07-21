Kars'ta ruhsatsız silahlar otobüste ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasadışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine Sarıkamış Mescitli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otobüsü durdurdu.
Araçta yolcu konumundaki D.V.K'nin (29) eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.
Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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