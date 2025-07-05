Kars\'ta Sağanak Yağış, Yıkılan Evler ve Kurtarma Operasyonu

KARS'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 ev yakıldı. Yıkılan evlerden birinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ta, Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, kırsalda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Ölçülü köyünde boş olan 2 ev yıkıldı. Yıkılan evlerden birinde bir kadının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan kadın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye görevlisi, kadını sırtında taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Etkili olan yağmur nedeniyle Karabağ, Derecik ve Kekeç köyünde de sel baskını meydana geldi. Yağışların daha da şiddetlenebileceği yönünde Meteoroloji'den uyarılar yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD GÖNÜLLÜLERİ TEYAKKUZDA

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kentte bulunan AFAD gönüllülerine de çağrıda bulundu. Gönüllülerin teyakkuz halinde olmalarının istendiği çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Kars merkez ve ilçe köylerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı köy evleri ve şehir merkezindeki iş yerlerinde su baskınları meydana gelmiştir. Sahada görevli ekiplerimizin yetersiz kalabileceği durumlar için gönüllülerimizin desteğine ihtiyaç duyabiliriz. Bu nedenle, sizlerden ricamız teyakkuz halinde olmanızdır. Olası bir acil destek ihtiyacında sizlerle en kısa sürede iletişime geçeceğiz."