Kars\'ta şehit olan askerler için meşaleli saygı kayağı düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için "meşaleli saygı kayağı" programı düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin birinci etap pistinde bir araya gelen kayak eğitmenleri, ellerinde meşalelerle yaklaşık 500 metre kayak yaptıktan sonra şehitler için dua etti.

Kaymakam Enis Aslantatar, burada yaptığı konuşmada, 9 şehit için anma programı düzenlediklerini söyledi.

Şehit haberinin yalnızca düştüğü yeri değil ülkenin her tarafında yürekleri yaktığını ifade eden Aslantatar, şöyle konuştu:

"Bu cennet toprakların ilelebet payidar olması için emin olun binlerce vatan evladı hazır bekliyoruz. Biz birçok terör olayının üstesinden geldiğimiz gibi Allah'ın izni ve inayetiyle bunun da üstesinden geleceğiz. Her zaman sadece devlet memurları olarak değil vatandaşlar olarak da şehit ve gazi ailelilerimizin hizmetkarlığını Allah nasip ederse yapacağız. Bütün isteklerini yerine getireceğiz. İlelebet memleketimizi, devletimizi korumak için herkes hazır bir şekilde çalışarak en iyi hizmeti sunacaktır. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Rabbim acılı ailelerine ve Türkiye'mize sabır versin inşallah."