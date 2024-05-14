Kars'ta, mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta, mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kars\'ta, mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kars'ta, Iğdır'dan uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, bir ticari taksideki şüphelinin mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli tutuklandı.

14.05.2024 10:49
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Kars'ta, mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Iğdır'dan Kars'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Iğdır-Kars kara yolu Ölçülü köyü yakınlarında durdurulan ticari taksideki M.A'nın (48) hareketinden şüphelenen ekipler, yolcunun üst aramasını yaptı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende M.A'nın mide ve bağırsağında kapsüller halinde 2 parça sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüphelinin mide ve bağırsağından 80 gram uyuşturucu çıkartıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kars, Spor, Güncel, Son Dakika

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