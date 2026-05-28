Kars'ta Şiddetli Rüzgar Apartmanın Çatısını Uçurdu: Şans Eseri Yaralanan Olmadı

28.05.2026 20:25
Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde aniden bastıran kuvvetli rüzgar, bir apartmanın çatısını yerinden sökerek metrelerce yüksekten sac parçalarının düşmesine neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı ve çatıda kalan sacları sökerek tehlikeyi bertaraf etti. Yetkililer, rüzgarın devam etmesi nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

KARS'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Metrelerce yüksekten düşen sac parçaları nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri önlem aldı.

Kentte aniden bastıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehitler Mahallesi'nde Kafkas Üniversitesi yolu üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı yerinden söküldü. Çatıdan savrulan saclar bina çevresine düşerken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Sacların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası olumsuzluğun önüne geçti. İtfaiye görevlileri devam eden şiddetli rüzgarda yeniden sökülüp tehlikeye yol açmaması için çatıda kalan sacları söktü. Yetkililer, kentte etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

