Kars'ta Soğuk Hava Susuz Şelalesi'ni Buzla Kapladı - Son Dakika
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Kars'ta Soğuk Hava Susuz Şelalesi'ni Buzla Kapladı

Kars\'ta Soğuk Hava Susuz Şelalesi\'ni Buzla Kapladı

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi'nin büyük bir bölümü dondu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü kentte, dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı. Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi de dondurucu soğukların etkisiyle büyük bir bölümü buz tuttu. Dron ile görüntülenen ve etrafı karla beyaza bürünen şelalede güzel manzaralar oluştu.

11.02.2024 12:17
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Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi'nin büyük bir bölümü dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de dondurucu soğukların etkisiyle büyük bir bölümü buz tuttu.

Dron ile görüntülenen ve etrafı karla beyaza bürünen şelalede güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: AA

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