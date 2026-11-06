Kars\'ta sürüsüyle kar yağışına yakalanan besici o anları cep telefonuyla görüntüledi

Kars'ta sürüsüyle kar yağışına yakalanan besici o anları cep telefonuyla görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın yüksek kesimlerinde havaların soğumasıyla etkili olan kar yağışına otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvan sürüsüyle yakalanan besici, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Besici görüntüde 'göz gözü görmüyor' derken, Kars-Ardahan kara yolu da ani kar nedeniyle beyaza büründü.
KARS'ta otlatmaya çıkardığı sürüsüyle kar yağışına yakalanan besici cep telefonuyla o anları görüntüledi.
Havaların soğumasıyla birlikte Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvan sürüsüyle kar yağışına yakalanan bir besici cep telefonuyla yaşadıklarını görüntüledi. Besici bastıran kar sırasında, "Ola ola ooo, göz gözü görmüyor" dedi.
Bu arada Kars- Ardahan kara yolunda aniden bastıran kar, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kaynak: DHA
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