Kars'ta Ticari Takside Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta Ticari Takside Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kars\'ta Ticari Takside Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kars'ta gerçekleştirilen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Dam'ın yardımıyla bir ticari takside yolculuk yapan kişinin ayakkabısının astarında sentetik uyuşturucu bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin faaliyetleri deşifre edilmeye devam ediyor.

09.05.2024 16:36
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Kars'ta, narkotik dedektör köpeği "Dam" destekli operasyonda, bir ticari takside yolculuk yapan kişinin ayakkabısının astar kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Digor ilçesindeki Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, Ağrı'dan Kars'a gelen bir ticari taksi şüphe üzerine durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Dam" ile ticari takside yapılan aramada, E.İ.B'nin valizinin içerisinde, ayakkabı astarının altına gizlenmiş şekilde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.İ.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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