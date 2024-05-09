Kars\'ta Ticari Takside Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kars'ta, narkotik dedektör köpeği "Dam" destekli operasyonda, bir ticari takside yolculuk yapan kişinin ayakkabısının astar kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.
Digor ilçesindeki Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, Ağrı'dan Kars'a gelen bir ticari taksi şüphe üzerine durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği "Dam" ile ticari takside yapılan aramada, E.İ.B'nin valizinin içerisinde, ayakkabı astarının altına gizlenmiş şekilde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.İ.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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