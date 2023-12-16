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Kars'ta Tiyatro Topluluğu 'Oz Büyücüsü' Oyununu Sahneledi - Son Dakika
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Kars'ta Tiyatro Topluluğu 'Oz Büyücüsü' Oyununu Sahneledi

Kars'ta kurulan tiyatro topluluğu, çocuklar için 'Oz Büyücüsü' adlı oyunu sahneledi. Kars Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Oyun, aralık ayı boyunca ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kars\'ta Tiyatro Topluluğu \'Oz Büyücüsü\' Oyununu Sahneledi
16.12.2023 - 22:43,
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Kars'ta kurulan tiyatro topluluğu tarafından "Oz Büyücüsü" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Kentte vatandaşları kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek amacıyla bir süre önce proje hayata geçirildi.

Bu çerçevede, Kars Valiliği himayelerinde, belediye, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu"nun kurulması kararlaştırıldı.

Gerekli çalışmaların ardından yetenekli kişilerin seçilmesiyle oluşturulan tiyatro topluluğu, çocuklar için "Oz Büyücüsü" oyununu hazırladı.

Kars Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununu beğeniyle izleyen çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin sonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek plaket verdi.

"Oz Büyücüsü" oyunu, aralık ayı boyunca çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.

Kaynak: AA
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Kafkas Üniversitesi, Kars Valiliği, Kars, Son Dakika

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