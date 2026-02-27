Kars\'ta Tuzlama Aracı Devrildi

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Karayolları'na ait tuzlama aracı yoldan çıkıp devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, kayıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sürücüyü kurtardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
