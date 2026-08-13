Kars'ta Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Y.K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü ve sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.
Kars'ta dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Bayrampaşa Mahallesi Karadağ Tabya yolunda kayalıklar üzerinde duran Y.K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde Y.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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