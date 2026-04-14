Kars'ta UMKE'den Zorlu Kurtarma

KARS'ın Kağızman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Akçakale köyünde rahatsızlanan kadın, UMKE ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kağızman ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir kadın, rahatsızlandı. Kar ve tipiden dolayı köy yolunun kapalı olması nedeniyle yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, yardım istedi.

Yolun kapalı olması ve arazi şartlarının binek araç geçişine izin vermemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Tam donanımlı arazi araçlarıyla yola çıkan ekipler, bir yandan karla kaplı yolları, diğer yandan eriyen kar sularıyla çamura dönen araziyi aşmak için yoğun çaba sarf etti. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen köye ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi yaptıkları kadını Digor İlçe Devlet Hastanesi'ne nakletti. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,