Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu
03.07.2026 14:11
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Yolcu otobüsünde İran uyruklu bir kişi midesinden 571 gram metamfetaminle yakalandı.

KARS'ta durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu şüphelinin midesinden 76 parça halinde 571 gram metamfetamin çıkarıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yapılan operasyon düzenledi. Kars'ta durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleri üzerine İran uyruklu bir kişi hastaneye muayeneye götürüldü.

Röntgen çekimi sonrası şüphelinin midesindeki 76 parçadan oluşan 571,91 gram metamfetamin çıkarıldı. İran uyruklu şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, İran, Kars, Suç, Son Dakika

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