Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Kars'ta, ayakkabı tabanında uyuşturucu gizleyen İranlı zanlı tutuklandı. 123,61 gram ele geçirildi.

Kars'ta "uyuşturucu kuryelerine" yönelik operasyonda ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yakalanan şüpheli Mehdı Maleki'nin (42) üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

Şüphelinin giysi ve ayakkabısında detaylı inceleme yapan ekipler, Maleki'nin uyuşturucuyu ayakkabısının tabanına gizlediğini belirledi.

Zanlının ayakkabı tabanlarında zulalanmış 20 parça halinde toplam 123,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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