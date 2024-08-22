Kars\'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheli M.G.K. (43) gözaltına alındı.

Ev ve araçta yapılan aramada, 432 sentetik ecza, birer kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.