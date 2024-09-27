Kars'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Kars'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.T'nin Kağızman'a bağlı Ağdam köyünde yer alan ikametindeki aramada, 6 kilo 960 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.