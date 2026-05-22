Kars'ta Vali Taşolar'ın aracında kaza

Kars'ta, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı ile koruma aracının karıştığı kazada 4 personel yaralandı.

Iğdır'dan bir programa katılmak üzere Kars'a gelen Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı, Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 DA 33 plakalı kamyona sürttü.

Makam aracının ardından seyreden koruma ekibini taşıyan M.C. idaresindeki 76 TC 017 plakalı araç ise yağış ve dolunun etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Kazada araçta bulunan koruma personeli M.C, M.G, B.T. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan koruma ekibi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Taşolar ile Kars Valisi Ziya Polat, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.