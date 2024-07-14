Kars'ta Yamaç Paraşütü Pilotlarından Heyecan Verici Uçuşlar

Güncel

Kars'ta eğitimlerini tamamlayan yamaç paraşütü pilotları, Koşapınar köyü etrafındaki tepelerden uçuş gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından kentteki 5 kursiyere 4 gün süreyle eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan pilotlar, Koşapınar köyüne gelerek buradaki tepelerden uçuş gerçekleştirdi.

Köye gelen ekibe rehberlik eden Murat Kılıçbeyi, ilk defa bu bölgede yamaç paraşütü etkinliğinin yapılmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Kılıçbeyi, bu tür hava sporlarının yaygınlaşması gerektiğini belirterek, "Koşapınar köyünde yapılan etkinlikte beş noktadan uçuşlar gerçekleştirildi. Burada amaç hava sporların bu bölgelerde yapılabilirliği ve genç kuşaklara hava sporlarının sevdirilmesidir." dedi.