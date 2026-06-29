Kars'ta Yangın Çıkan Araçtan Vatandaşlar Kurtardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsünü çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Zilan Şah Erkmen'in (28) kullandığı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunun Asbuğa köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Takla atarak ters duran otomobilin alev aldığını gören çevredeki sürücüler, hızlıca bölgeye inip Erkmen'i araçtan çıkardı.
Daha sonra alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.
Kazadan yaralı kurtarılan Erkmen, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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