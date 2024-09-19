Kars\'ta Yaralı Atmaca Tedavi Altında

Güncel

Kars'ta yüzme havuzuna düşerek yaralanan atmaca, tedavi altına alındı.

Kentte yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunda görevli personel, havuzun içinde bir atmaca olduğunu fark etti.

Havuzdan çıkmaya çalışırken yaralanan kuş, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürülen kuş, tedavi altına alındı.