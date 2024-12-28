Kars\'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 46 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Güncel

KARS'ta yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 46 litre sahte içki ile 120 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve kaçak içki satışına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen ev, iş yeri ve depoya baskın yaptı. 3 şüpheli gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 17 şişe halinde toplam 46 litre sahte içki, 120 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 72 adet şişe içerisinde sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 2 adet huni ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.