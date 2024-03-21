Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Köyler Beyaza Büründü - Son Dakika
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Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Köyler Beyaza Büründü

Kars\'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Köyler Beyaza Büründü

Kars'ta günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı sonucu köyler beyaza büründü. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Susuz ilçesi Keçili köyü yolu ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında kara saplandı ancak ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Köy sakinleri, her martta bölgeye kar yağdığını ve kışın sert geçtiğini belirtti.

21.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
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Kars'ta ilkbaharda etkili olan yoğun karla beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.

Kentte günlerdir etkili olan yoğun yağış sonucu, özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kars- Göle kara yolu üzerindeki birçok köy, tekrar beyaza büründü.

Öte yandan, Susuz ilçesi Keçili köyü yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında kara saplandı. İş makinesinin traktör yardımıyla çekilememesi üzerine köye greyder sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, kara saplanan iş makinesi kurtarıldı.

Keçili köyü sakinlerinden Emrecan Okumuş, her martta bölgeye kar yağdığını belirterek, "Burada rakım yüksek olduğu için kış sert geçiyor. Yaklaşık 3-4 ay boyunca yoğun kar yağışımız oluyor, inşallah nisanda biraz nefes alırız. Köy yolumuz kapanmıştı, karla mücadele ekipleri geldi, onlar da kara saplandı." dedi.

Beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Köyler Beyaza Büründü - Son Dakika

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