Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla tarihi yapılar güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sürücüler, kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.