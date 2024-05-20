Kars'ta Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Sulak Alanda Görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ta Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Sulak Alanda Görüntülendi

Kars\'ta Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Sulak Alanda Görüntülendi

Kars Çayı civarında bulunan sulak alanda yaşayan angutlar, yumurtadan çıkan yavrularıyla birlikte suda yiyecek arayışına başladı. Fotoğraf tutkunları, bu güzel manzarayı görüntülemek için bölgeye akın etti. Angutlar, nesli tükenmekte olan bir kuş türü olup, kahverengi renkte ve başları beyazdır.

20.05.2024 10:13
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Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Kars Çayı civarında bulunan sulak alanda yaşam süren angutlar, bölgeye güzellik katıyor.

Sazlık alanda yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle suda yiyecek arayışına başladı.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, yeni dünyaya gelen ve suda yüzen angut yavrularını görüntülemeye çalıştı.

Amatör fotoğrafçı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, nesli tükenmekte olan angutları görüntülediklerini söyledi.

Doğada güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Angutları, bugünlerde üreme mevsimi olduğu için yavrularıyla fotoğraflama şansı bulduk. Avlanması yasak olan bir kuştur ve kahverengi renklidir. Baş rengi ise beyazdır." dedi.

Fotoğrafçılardan Hakan Çelik ise angut kuşunu yavrularıyla görmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hakikatten çok güzel kuşlar. Kahverengi tüyleri, parlak dış görüntüleri var. Uzun zamandır bu kuş türünü görmenin bir heyecanı vardı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Sulak Alanda Görüntülendi - Son Dakika

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