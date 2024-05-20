Kars\'ta Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Sulak Alanda Görüntülendi

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Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Kars Çayı civarında bulunan sulak alanda yaşam süren angutlar, bölgeye güzellik katıyor.

Sazlık alanda yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle suda yiyecek arayışına başladı.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, yeni dünyaya gelen ve suda yüzen angut yavrularını görüntülemeye çalıştı.

Amatör fotoğrafçı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, nesli tükenmekte olan angutları görüntülediklerini söyledi.

Doğada güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Angutları, bugünlerde üreme mevsimi olduğu için yavrularıyla fotoğraflama şansı bulduk. Avlanması yasak olan bir kuştur ve kahverengi renklidir. Baş rengi ise beyazdır." dedi.

Fotoğrafçılardan Hakan Çelik ise angut kuşunu yavrularıyla görmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hakikatten çok güzel kuşlar. Kahverengi tüyleri, parlak dış görüntüleri var. Uzun zamandır bu kuş türünü görmenin bir heyecanı vardı." diye konuştu.