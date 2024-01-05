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Kars'ta iki otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta iki otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgede kar, sis ve buzlanma etkili olurken, yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kars\'ta iki otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
05.01.2024 - 10:40,
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Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Turgut Reis firmasına ait otobüs ile üzerinde Derince Belediyesi yazan otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır, 6'sı hafif olmak üzere 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Tüm yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Polat, "Şu an 2 ağır yaralımız var. Durumuna göre Kars ya da Erzurum'a sevk edeceğiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Polat, daha sonra ekiplerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar, sis ve buzlanma etkili oluyor.

Valilikten açıklama

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde saat 07: 45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta iki otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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