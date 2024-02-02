Kars\'ta Zorlu Kış Şartlarında Besicilerin Hayvan Bakımı

Taksiciye silahlı saldırıda ölen Oğuz Erge için BBP liderinden idam çağrısı

İzmir'de gece yarısı taksici Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini belirtti. Destici, idam cezasının belli suçlar için mutlaka olması gerektiğini vurguladı ve asker, polis, kadın ve çocuklara yönelik suçlar için idam cezasının yasalarda yer almasını istedi.