Kars'taki Digor Şenliği'nde besicilerin süslediği buzağılar güzellikte yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'taki Digor Şenliği'nde besicilerin süslediği buzağılar güzellikte yarıştı

11.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen Digor Şenliği renkli geçti.

Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen Digor Şenliği renkli geçti.

Kaymakamlık, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl ilki düzenlenen "Digor Şenliği", Hükümet Konağı önündeki caddede yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının sahne aldığı programda, sergi ve stant açılışları da yapıldı.

Şenlikte düzenlenen "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli anlara sahne oldu. Besiciler tarafından süslenerek alana getirilen 13 buzağıdan en güzel 3 buzağı, jüri üyeleri tarafından seçildi.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Digor'da birlik ve beraberlik kültürünün ön planda olduğunu söyledi.

İlçedeki bu birliği şenlik ortamına taşıyıp güçlendirmek istediklerini ifade eden Kahraman, "Milletleri millet yapan sevinçte, tasada ve kederde bir olmaktır." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhuriyet'i her birlikte kurduk, bu devlete omuz olduk, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın hep birlikte yürüttükleri milli birlik ve kardeşlik süreci de inşallah en iyi şekilde sonuçlanacak. Buna hep beraber destek olalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kahraman, Çalkın ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, buzağı güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Oyuklu köyünden buzağı güzellik yarışmasına katılan Bayram Varli de çok mutlu olduğunu belirterek, "Buzağıyı güzel görünmesi için süsledim ve dereceye girdim, mutluyum emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'taki Digor Şenliği'nde besicilerin süslediği buzağılar güzellikte yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:06:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'taki Digor Şenliği'nde besicilerin süslediği buzağılar güzellikte yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.