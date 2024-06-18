Kars Valisi Ziya Polat, Çemçe-Madur\'daki üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı

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Kars Valisi Ziya Polat, Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü üs bölgesini ziyaret edip askerlerle bayramlaştı.

Çemçe-Madur bölgesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ne giden Polat, askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Polat, burada kullanılan araçlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan kahraman jandarma personeliyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çemçe-Madur Şehittepe Üs Bölgesi'nde terörle mücadelede fedakarca görev yapan yiğitlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Ziyarette Vali Polat'a, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da eşlik etti.