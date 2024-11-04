Kars Valisi Ziya Polat'tan "bölgemizde terör unsuru bulunmuyor" açıklaması

Güncel

Kars Valisi Ziya Polat, güvenlik güçlerinin 7/24 çalışma ve kontroller gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu anda bölgemizde herhangi bir terör unsuru bulunmamaktadır." dedi.

Vali Ziya Polat, Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç'in katılımıyla "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" düzenledi.

Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen günlerde Kağızman ilçesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Ekiplerin 7/24 çalışma ve kontroller gerçekleştirdiklerini anlatan Polat, "Allah'a şükür Çemçe-Madur bölgesinde bizim tespit ettiğimiz bir şey yok. Şu anda üs bölgemiz açık, arkadaşlarımız, yiğitlerimiz her daim kontrol ediyorlar. Şu anda bölgemizde herhangi bir terör unsuru bulunmamaktadır." diye konuştu.